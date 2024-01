David e Helen, storia di due amanti ad Auschwitz: l'amore nato nei campi dell'orrore nazista e l'incontro 70 anni dopo

di Paolo Travisi

Si sono conosciuti quando tutto intorno a loro era orrore. David Wisnia e Helen Tichauer, nel 1942, vennero deportati nel campo di Auschwitz, in Polonia, che erano poco più che ragazzini. David aveva appena 15 anni, quando arrivò da solo nella prigione nazista, dopo che i suoi genitori, il nonno ed il fratello erano stati trucidati a Varsavia, mentre Helen, più grande di lui, 23 anni, era stata caricata su un treno, senza cibo e bevande, nella sua città natale Bratislava.

Amore proibito

In quell'ambiente di morte e disperazione, fiorì il loro amore clandestino, mentre David tirava fuori i corpi dalle trincee vicino ai cancelli dove i prigionieri, ormai senza speranza, venivano uccisi dai soldati tedeschi o fulminati dalle recinzioni elettrificate. Un amore proibito che è finito in un libro, raccontato da Keren Blankfeld, dal titolo “Lovers In Auschwitz: A True Story”.

Scampano alla morte

David e Zippi, questo il soprannome della ragazza, riuscirono a scampare al pericolo costante e mortale di essere scoperti dalle guardie e almeno una volta al mese si incontravano all'interno del campo di sterminio. Dalla loro parte, solo la fortuna di avere un talento, che li salvò dalla morte certa: il ragazzino era un musicista e cantava, motivo per cui la sera poteva intrattenere gli ufficiali nazisti, mentre la giovane aveva studiato come grafica e le era stato assegnato il compito di dipingere strisce rosse sul retro delle uniformi dei prigionieri.

Galeotta fu la lavanderia

È nella lavanderia del campo che nacque il loro amore, tra scambi di messaggi e speranza in un futuro di libertà.

L'incontro dopo 70 anni

