Crisi carburante, nel Regno Unito pronte a partire 150 autocisterne dell'esercito per far fronte alle richieste

Circa 150 conducenti di autocisterne dell'esercito britannico potrebbero essere schierati per contribuire a far fronte alla crisi che sta affrontando il Regno Unito. La mancanza di carburante inizia a pesare sul paese e a tal riguardo si sta pensando a un modo per fronteggiare la caraneza della basilare materia prima. Lo riporta il sito del Guardian.

Leggi anche > Canarie, piramide di lava nell'oceano e gas tossici. «Chiudetevi in casa». Scatta l'allarme anche in Italia

L'esercito è pronto ad aiutare ad alleviare i problemi di rifornimento dopo un quarto giorno di lunghe code e arresti delle pompe. Fino a 150 autisti di autocisterne militari si stanno preparando a consegnare ai cantieri fermi a causa dell'esaurimento dei carburanti. Le riserve sono limitate e la corsa alle scorte sta mettendo in crisi anche le attività produttive.

Il segretario ai trasporti ha affermato che ci sono "segnali provvisori" di stabilizzazione nelle stazioni di servizio. L'invito è di tornare alle normali abitudini di acquisto per permettere a tutti di avere carburante a disposizione, sottolineando che la domanda è aumentata e non ci sarà bisogno di fare scorte. Il governo ha affermato che le persone che acquistano carburante inutilmente hanno causato code in molti cantieri, con il carburante che si esaurisce in alcuni punti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA