Covid, la Danimarca segue l'Inghilterra: dal 10 settembre stop a mascherine e distanziamento sociale

La Danimarca segue la linea tracciata dall'Inghilterra. Con l'arrivo a quota 70% di popolazione vaccinata, il governo danese ha deciso di togliere tutte le restrizioni anti covid. Dal 10 settembre niente più mascherine e distanziamento sociale.

Per il ministro della Salute danese «il virus non è più considerato una minaccia per la società». Per questo motivo il governo di Copenaghen eliminerà, dal 10 settembre, tutte le restrizioni anti covid. Un risultato possibile grazie al fatto che il 70% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.

Il ministro della Salute, Magnus Heunicke, ha definito il tasso di immunizzazione ragiunto «da record», aggiungendo che «l'epidemia è sotto controllo, al momento». Una riapertura che, però, non deve essere considerata uno scampato pericolo. «Non siamo usciti dalla pandemia - ha sottolineato Heunicke - il governo non esiterà ad agire tempestivamente se la minaccia tornerà nuovamente a minare le funzioni essenziali della società».

