Covid, terza dose in arrivo a fine anno e primi mesi del 2022. Cts: «I guariti devono comunque vaccinarsi»

La terza dose di vaccino anti Covid dovrebbe arrivare tra fine anno e gli inizi del 2022. Ad annunciarlo è stato Sergio Abrignani, uno degli scienziati del Comitato tecnico scientifico, al Corriere della Sera. I primi saranno i soggetti più fragili, come gli immunodepressi, i malati e gli anziani, ma anche il personale sanitario che insieme a loro è stato tra i primi a vaccinarsi.

La data di scadenza dei green pass intanto è stata prorogata perché pare che la copertura per un anno sia garantita a tutti, ma specifica: «Finiamo di immunizzare entro ottobre l’80% dei vaccinabili poi si penserà alla terza a fine anno o all’inizio del prossimo». Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Tra un paio di settimane l'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) si pronuncerà sulla terza dose. Poi seguirà l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa)».

Intanto spuntano anche nuove linee guida per chi è guarito dal Covid, Fabio Ciciliano. Il membro del Cts spiega a ‘Radio anch'io', su RaiRadio1, ha spiegato che devono comunque vaccinarsi: «Il vaccino non è assolutamente controproducente, dobbiamo pensare in una logica di massima tutela e di massima precauzione». Poi conclude: «virus, e la malattia che da questo deriva, è piuttosto nuovo. Ricordiamoci che la campagna vaccinale nel mondo è cominciata all'inizio di quest'anno e che per motivi di precauzione si è deciso di effettuare un ‘booster', una dose accessoria, successiva, entro i 12 mesi dalla guarigione della persona, proprio perché, soprattutto all'inizio, non avevamo i dati che si stanno analizzando adesso riguardo al fatto che la copertura anticorpale perdurasse nel tempo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 16:33

