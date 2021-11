Covid, in Germania altri 34mila contagi e 165 morti: «Viviamo la pandemia dei non vaccinati»

La Germania sta vivendo «una pandemia dei non vaccinati». A dichiararlo è stato il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. E subito torna la massima allerta per la situazione Covid. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Koch, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 33.949 nuovi contagi, mentre i nuovi decessi sono 165.

Leggi anche > Un nuovo vaccino universale anti-Covid: la speranza da uno studio australiano. «Bloccherà tutte le varianti»

Un aumento dei casi che conferma la nuova fiammata dell'epidemia in tutto il Paese, pur a fronte di una diminuzione dei morti rispetto al giorno precedente, che aveva registrato 20.398 contagi e 194 decessi.

«In alcune regioni i posti di terapia intensiva sono di nuovo quasi insufficienti», ha aggiunto il ministro sottolineando che «la pandemia è tutt'altro che finta». Spahn ha chiarito che «voler chiudere lo stato di emergenza pandemico non significa affatto che la pandemia sia finita. La quarta ondata è qui con piena forza - ha aggiunto - Viviamo una pandemia dei non vaccinati ed è massiccia, con numeri di contagio in aumento».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA