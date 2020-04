Coronavirus, bimbo di 6 anni affetto da fibrosi cistica guarisce dal covid: «Sono un guerriero»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Joseph Bostain, originario del Tennessee, Stati Uniti, è diventato un piccolo eroe dopo essere riuscito a sconfiggere a soli, pur essendo gravemente malato già prima che il vuirus lo colpisse.A raccontare la sua storia è stata la mamma Sabina, sulla sua pagina Facebook. Lo scorso 19 marzo la donna ha scoperto che il figlio era malato: « Ha la febbre alta e la tosse, è molto stanco ed inoltre è immunodepresso perché ha la fibrosi cistica. Fate una preghiera. Il ministero della Salute ci ha già contattati e dovremo restare tutti in quarantena per due settimane», ha scritto sui social tenendo sempre aggiornati sulle condizioni del bambino.Nonostante la fibrosi cistica, una malattia che rappresenta già di per sé un pericolo per i polmoni, Joseph è riuscito a guarre dal covid dopo 15 giorni tornando a vivere la sua vita. «Sono un guerriero, lotto contro la fibrosi cistica e ho battuto Covid-19», ha detto lui stesso in un video postato dalla madre che ha annunciato la fine del peggio per il bambino.Intanto, continua ad aumentare negli Stati Uniti il numero delle vittime da Covid-19, il cui bilancio è arrivato a quota 8.500 e ci sono più di 312.000 casi confermati, più di qualsiasi altro Paese.