Coppia indecisa sulla fecondazione in vitro: «Sceglierà il nostro cane il sesso del bambino»

di Redazione web

«Sarà il nostro cane a scegliere il sesso del bambino». Così ha esordito una coppia stavano lottando per scegliere tra embrioni maschili e femminili durante il loro viaggio di fecondazione in vitro.

Sui social Serena e Jacob Cukjati hanno pubblicato un video in cui li si vede lanciare una pallina con scritto «maschio» e una con scritto «femmina» al loro cane e in base a quale sarebbe stata quella che il cane avrebbe restituito, avrebbero scelto il sesso del bambino.

La scelta del sesso del bambino

La coppia di San Antonio, in Texas, ha lasciato che fosse il loro fedele cucciolo, Charlie, a prendere una scelta così importante.

Nel video, Serena, 35 anni, ha spiegato: «Va bene, quindi non siamo stati in grado di decidere se vogliamo trasferire prima un embrione di una femmina o di un maschio».

La coppia ha chiesto al dottore quale fosse l'embrione più forte e lo specialista ha detto alla coppia che i due embrioni, maschio o femmina, avevano le stesse probabilità. Quindi, si sono rivolti al cagnolino Charlie, che aveva il compito di raccogliere una delle due palline da tennis: «Qualunque sia quello che riporterà, è quello con cui procederemo e sarà definitivo», ha spiegato Serena.

La scoperta il 7 agosto

Charlie ha quindi indossato un'imbracatura verde acqua mentre Jacob si preparava a lanciare entrambe le palle nel loro cortile: «Bubs, sei pronto per il tuo grande giorno?».

Quando il ragazzo di 31 anni ha lanciato le due palline, Charlie ha fatto qualche giro nel cortile prima che tornasse con una delle due in bocca.

La futura madre ha detto al New York Post di aver scelto la fecondazione in vitro dopo aver fallito diverse volte nel concepire un bambino in modo naturale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 20:11

