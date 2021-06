Coppia mette al mondo 20 figli con la maternità surrogata: «Vogliamo arrivare a 100»

Una coppia ha avuto 20 figli grazie alla maternità surrogata. La blogger russa Kristina Öztürk, di 23 anni, e suo marito Galip Öztür, magnate turco, hanno confessato che il loro obiettivo è quello di avere 100 figli ma per ora si accontenteranno dei 20 che hanno. Per prendersi cura di tutti questi bambini la coppia si avvale dell'aiuto di 16 tate disponibili tutto il giorno.

I piccoli hanno tutti tra i 4 e i 14 mesi. L'intera famiglia vive in una villa di tre piani. La coppia, per prendersi cura dei piccoli spende attualmente 78 mila euro all'anno solo per le tate. La blogger ha confessato di non volere al momento una gravidanza naturale: «Ho bisogno di prendermi cura dei miei figli, poi penserò a una gravidanza naturale. Occuparsi di 21 bambini è difficile quando sei incinta, quindi aspetterò un po' prima di portare personalmente in grembo un bambino». La 23enne ha già una figlia di 6 anni da un precedente matrimonio.

La coppia si è conosciuta in vacanza e poco dopo ha deciso di sposarsi condividendo da subito il progetto di una famiglia molto numerosa e di farlo il più in fretta possibile, per questo hanno ricorso alla maternità surrogata. Lo scopo dei due però è quello di avere 100 figli: «Possiamo permettercelo», ha dichiarato la blogger, «e i nostri figli sono la gioia più grande». Ogni gravidanza è costata ai due circa 9mila euro, mentre per i bisogni dei piccoli i genitori usano ogni settimana 20 confezioni di pannolini e 53 di latte in polvere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 16:28

