Coniugi uccisi a coltellate durante l'anniversario di matrimonio: morto anche un parente

Stavano festeggiando una vita d'amore insieme. Il 50° anniversario di matrimonio, quando una coppia di anziani è stata uccisa a coltellate insieme ad un altro parente, anche lui anziano, nella loro casa di Newton, Massachusetts. "Questo sarebbe tragico in qualsiasi giorno", ha detto il procuratore distrettuale del Middlesex Marian Ryan, ma "avere la famiglia riunita per questo tipo di celebrazione lo rende particolarmente tragico".

Caccia all'assassino

Un triplice omicidio all'apparenza casuale, forse per mano di uno squilibrato che è attualmente ricercato dalla polizia. "Sono molto preoccupato per un crimine così violento in corso", ha detto il capo della polizia di Newton John Carmichael, aggiungendo che altri agenti sono stati dispiegati nell'area perché l'assassino è ancora in libertà.

Paura tra i residenti

La coppia assassinata e la terza vittima sono stati uccisi con colpi da corpo contundente. Ryan ha esortato i residenti a controllare qualsiasi filmato di sicurezza che possa identificare il sospetto o i sospetti, che sono ancora latitanti. "Chiediamo alle persone di rimanere vigili", ha aggiunto. "Questa è la notte per chiudere a chiave porte e finestre anche se normalmente non lo fai."

