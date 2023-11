Conduttrice tv muore per una polmonite a 38 anni, era incinta di 5 mesi: lascia un figlio e il marito

di Redazione web

Una crisi respiratoria improvvisa, poi la polmonite e il ricovero in terapia intensiva. Infine, il tragico epilogo. Elaine Santos, conduttrice televisiva brasiliana, è morta a 38 anni il 21 novembre scorso. Una dramma doppio, poiché la donna era incinta di 5 mesi di quello che sarebbe stato il suo secondo figlio. Lascia il marito e il piccolo Theo, che dovrà crescere senza la mamma.

Il dramma

A darne notizia è stata la sua famiglia, attraverso un post pubblicato sui social. Nel racconto dei famigliari, Elanine «è stata ricoverata lunedì 20 novembre per insufficienza respiratoria. Era incinta di 23 settimane, la sua salute è peggiorata in fretta, così in fretta che lei e il bambino non sono riusciti a sopravvivere», si legge. I funerali si sono svolti mercoledì 22 novembre a Guaratinguetá (San Paolo). Elaine Santos è stata conduttrice per 15 anni nell'emittente Canção Nova, diventando uno dei volti più amati dai telespettatori brasiliani. Ha lavorato fino a due giorni prima della crisi respiratoria, che l'ha portata al decesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA