Modella russa e figlia 15enne assassinate in Turchia: «I corpi erano legati e avvolti nelle lenzuola», scomparso anche il figlio di 5 anni Irina Dvizova (che era in vacanza in un resort) aveva 42 anni, la figlia 15.







di Redazione Web Un assurdo caso di doppio omicidio si è consumato in una località turistica della Turchia, dove la modella russa Irina Dvizova, 42 anni, è stata trovata morta insieme a sua figlia Dayana, 15 anni. Dalle prime informazioni sembra che le due donne siano state uccise brutalmente con più colpi di arma da fuoco. I loro corpi sono stati trovati avvolti tra le lenzuola e legati con una corda su una collina fuori Bodrum, città costiera nell'area sud-occidentale della Turchia. Anche il figlio minore della modella, il piccolo Makar, appena 5 anni, è scomparso nel nulla e le indagini sono al momento concentrate sul suo ritrovamento. Impronte maschili e la disputa con l'ex: cosa sappiamo Sono ancora pochi gli elementi a disposizione degli inquirenti, ma di grande importanza sono le tracce rinvenute all'interno della villa di villeggiatura. Una delle piste principali della polizia turca è proprio che il duplice omicidio possa essere collegato alla disputa con l'ex per l'affidamento del piccolo Makar. Non a caso le autorità turche si sono già rivolte all'Interpol per avere assistenza nel ritracciare l'uomo, ritenendo che il piccolo possa trovarsi con lui. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 12:38

