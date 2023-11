Natale, l'albero va pulito primo di montarlo e decorarlo? Sarebbe meglio di si, ecco come

di Hylia Rossi

Ogni casa ha la sua tradizione e questo vale anche per l'albero di Natale: c'è chi lo fa, come da canone, il giorno dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre, chi preferisce aspettare l'ultimo momento e chi in questa vita frenetica si accontenta del primo momento libero, dovesse anche essere il giorno successivo a Halloween.

Al di là della data prescelta per tirare fuori dagli scatoloni il nostro abete artificiale, tuttavia, bisognerebbe rendere parte della routine il fatto di lavare l'albero prima di riempirlo di ghirlande e addobbi. Come fare?

Come pulire l'albero di Natale

C'è in quasi tutte le famiglie quella persona che è particolarmente ossessionata dalle pulizie e certamente avrà pensato che un oggetto come l'albero di Natale artificiale, con quei rametti posti in orizzontale e colmi di addobbi, fermo immobile (si spera) in quell'angolo del salone per settimane...

Dedicarsi alla pulizia dell'albero prima di addobbarlo non sembra essere un pensiero particolarmente comune, in Italia e all'estero. Rhema, infatti, ha pubblicato un video su TikTok in cui mostra come fare il bagnetto all'abete sintetico e la descrizione recita: «Opinione impopolare: dovete pulire l'albero di Natale».

La scelta della donna è quella di porre l'albero, smontato, nella vasca da bagno, per poi spruzzarlo con un detergente e poi utilizzare il sapone per piatti per strofinarlo sui rami. Infine, una bella sciacquata e una volta asciutto è pronto per essere montato e addobbato.

Gli utenti della piattaforma sono rimasti piuttosto scettici, tuttavia, sulla necessità di procedere con questa "tediosa" operazione: «Non pulirò mai un albero di Natale in tutta la vita», «Sono fortunata se mi ricordo di pulire casa...», «Il fatto che l'acqua della vasca fosse praticamente limpida mi dice che non ce n'è bisogno», «Vedo che c'è gente che ha un sacco di tempo libero».

Altri tutorial suggeriscono di utilizzare più semplicemente un aspirapolvere, uno spray ad aria compressa, o una spugnetta intrisa di acqua, detersivo e aceto bianco.

