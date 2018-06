Lanciano una colletta su Facebook per i migranti, in 4 giorni raccolgono 8 milioni di dollari

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le immagini dei, soprattutto i, bloccati alhanno fatto il giro del mondo e hanno indignato molte persone, soprattutto molti americani. Charlotte e Dave Willner dopo aver visto l'immagine dellain lacrime, mentre la madre in fuga dall'Honduras viene perquisita, hanno decido si fare qualcosa.La coppia, che vive in California e lavora a Silicon Valley, lei per Pinterest lui per Facebook, ha una bimba di 2 anni e questo ha fatto sì che empatizzassero in modo particolare con quella madre. Charlotte e Dave hanno così aperto una colletta online per aiutare i migranti: l'obiettivo era di raccogliere poche centinaia di dollari per aiutare queste persone con medicine e altri aiuti del genere, ma quello che è accaduto ha lasciato tutti senza parole.In 4 giorni il web è stato più che generoso e la somma è arrivata a 8 milioni di dollari. Si tratta della colletta più alta da quando Facebook ha lanciato questo tipo di iniziativa e gli aiuti sono arrivati da ogni parte del mondo. I responsabili sono molto felici ma hanno ammesso: «Siamo anche consapevoli che la nostra responsabilità ora è davvero enorme». Ora con quella cifra hanno deciso di fornire una rappresentanza legale gratuita a decine dei migranti arrestati con i loro bambini al confine e di pagare le cauzioni per acluni di loro in modo che genitori e bimbi vengano riuniti.