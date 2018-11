Il collega spoilera il finale dei libri, ricercatore lo prende a coltellate

Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Primo caso di. Lo scienziato russo Sergey Savitsky haOleg Beloguzov con un coltello da cucina perché non smetteva di raccontargli i finali dei romanzi gialli che stava leggendo. Vivere isolati dal mondo e a stretto contatto giorno e notte può far saltare i nervi e certi scherzi possono rivelarsi poco graditi.Forse questo ha inciso nello scatto d'ira di Savitsky che da 4 anni lavorava a stretto contatto con il collega. Dopo l'ennesimo spoiler però non ce l'ha fatta e ha conficcato l'arma nel petto di Beloguzov. Secondo i testimoni i due avevano bevuto e quando Oleg ha iniziato a provocare il suo compagno l'atmosfera si è particolarmente surriscaldata, fino alla goccia che ha fatto traboccare il vaso: i due amano lo stesso genere di libri e da qualche tempo Beloguzov amava spoilerare i finali.La punizione è stata decisamente eccessiva, Savitsky è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio mentre Beloguzov, nonostante le gravi ferite se la caverà