Miss Dior è un profumo che è diventato un fenomeno globale, vendendo milioni di bottiglie ogni anno. Quando fu lanciato per la prima volta nel 1947, il suo creatore Christian Dior aveva fondato la sua omonima casa di moda appena un anno prima ma la storia di sua sorella, che ha ispirato il suo lavoro, è rimasta in gran parte sconosciuta.

Leggi anche > Luca Pettenò, il campione di body building infettato dal covid

Foto: Ansa

Catherine Dior, la donna che ha combattuto i nazisti e ispirato un profumo

Il libro Miss Dior: A Story of Courage and Couture, dell'autrice Justine Picardie, rivela la straordinaria vita di Catherine Dior. Dopo la caduta della Francia sotto la Germania nazista nel 1940 in seguito allo scoppio della seconda guerra mondiale, Catherine divenne un coraggioso membro della Resistenza francese. Mentre suo fratello continuava a lavorare a Parigi per il couturier Lucien Lelong, che provvedeva alle mogli dei collaboratori nazisti francesi e degli ufficiali tedeschi occupanti, Catherine fu arrestata nel 1944 dopo che un compagno della resistenza aveva tradito lei e altri 25 combattenti. Dopo essere stata brutalmente torturata, è stata inviata prima al campo di concentramento di Ravensbrück e poi in altri tre campi satellite, dove è sopravvissuta a mesi di lavori forzati.

Incredibilmente, è sopravvissuta sgattaiolando via durante una "marcia della morte" dal gruppo di prigionieri e dalle loro guardie quando hanno raggiunto la città di Dresda, che era stata in gran parte distrutta dalle bombe alleate solo poche settimane prima. Nel maggio 1945, Caterina tornò in Francia e fu accolta da suo fratello alla stazione ferroviaria. Lui in un primo momento non la riconobbe a causa dei segni che la prigionia e la marcia della morte avevano lasciato sul suo corpo. Ha poi avviato un'attività di fiori con il suo partner, che non ha mai sposato, Hervé des Charbonneries.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA