Il castello gonfiabile sulla spiaggia esplode: bimba viene scaraventata in aria e muore

Beve troppa birra e vino e muore in vacanza. Il marito: «Attenti all'alcol»

A police cordon is in place after a ‘serious’ incident on #Gorleston beach pic.twitter.com/zTekLvvVNe — Tom Chapman (@TChapmanMedia) 1 luglio 2018

Una tranquilla giornata in spiaggia è finita in tragedia a, nell'est dell'Inghilterra, nella popolareUna bambina è morta dopo essere stata scaraventata in aria dopo l'esplosione del castello gonfiabile su cui stava giocando. È accaduto questa mattina e a nulla è servita la corsa in ospedale. La piccola, già, grave, è deceduta poco dopo.La polizia è giunta sul luogo dell'incidente per indagare nell'ambito di un'inchiesta congiunta tra l'Health and Safety Executive (HSE) e l'autorità locale, come riporta il Daily Mail . Transennata la zona interessata, mentre aperto ai bagnanti il resto della spiaggia. Un testimone ha spiegato che il castello sarebbe esploso a causa del caldo.Non è la prima volta che giostre apparentemente innocue provocano la morte di qualcuno. Il Regno Unito è ancora sotto choc per la morte diun bimbo britannico di Crook, nella contea di Durham, rimasto incastrato con la maglia mentre scivolava. Il suo maglione si era incastrato su una piccola vite sporgente, il piccolo nel tentativo di liberarsi si è attorcigliato con il collo e si è stretto fino al punto di non riuscire più a respirare. La vite era stata messa come rinforzo al bracciolo barcollante dello scivolo, paradossalmente, per evitare che qualche bimbo si facesse male.