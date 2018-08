Donna uccisa da un alligatore: si era lanciata in acqua per difendere il suo cane

Stava cercando di salvare il suo cane dall'attacco di un alligatore ed è stata uccisa accanto a un laghetto non distante da casa sua: Cassandra Cline, 45 anni, è morta in Carolina del Sud.



La donna è stata uccisa ieri da un alligatore mentre cercava di salvare il suo cane che era stato attaccato dall'animale sul bordo di un laghetto di un campo da golf vicino alla sua abitazione. Secondo quanto riportano i media Usa, la tragedia è avvenuta ieri mattina alle 9:30 (ora locale) sulla Hilton Head Island, una cittadina turistica che sorge su una piccola isola davanti alla costa sudorientale degli Stati Uniti.

Lunedì 20 Agosto 2018

Cassandra Cline stava passeggiando quando si è avvicinata con il suo cane al guinzaglio al laghetto del campo da golf. All'improvviso dalle acque è spuntato un grosso alligatore che ha cercato di attaccare l'animale ma si è poi rivolto contro la donna accorsa in aiuto e l'ha trascinata in acqua. Per lei non c'è stato niente da fare, mentre il cane è rimasto illeso. Il corpo della donna è stato ritrovato nel laghetto e l'alligatore è stato poi ucciso. Il medico legale della contea di Beaufort, Edward Allen, ha commentato ai media che episodi del genere sono «molto rari».