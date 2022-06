Chiede un taglio di capelli alla Cristiano Ronaldo, ma il padre gli fa uno scherzo: «C'è solo il Fenomeno!»

Doveva solo esaudire il desiderio di suo figlio, piccolo tifoso del Chelsea, che aveva chiesto al padre un taglio di capelli alla Ronaldo. Ovviamente il giovane intendeva Cristiano Ronaldo, cinque volte Pallone d’Oro, ex di Real Madrid e Juventus, e ora stella indiscussa al Manchester United. E per non essere frantieso, aveva anche mostrato al papa la foto della “cresta” di CR7 dal cellulare.

L'uomo acconsente e comincia il taglio. Ma ecco che, terminata la rasatura, il bimbo si passa le mani sulla testa per verificare il lavoro fatto dal padre. Si accorge subito che qualcosa non va. Pochi capelli, troppo corti. Allora corre in bagno e, una volta piazzatosi davanti allo specchio, scopre il piano malefico del padre. Ha un taglio alla Ronaldo, ma quello iconico del fenomeno brasiliano sfoggiato ai Mondiali 2002 in Corea e Giappone. Il figlio, furioso, si volta verso il padre e – come si evince in un video pubblicato da SportBible – ha un moto di stizza nei suoi confronti e lo definisce «testa di c…». «C'è solo Ronaldo… il Fenomeno!», dice divertito il genitore.

