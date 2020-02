Cane violento ucciso a bastonate dalla polizia, ira degli animalisti

Papà compra online un dinosauro al figlio, a casa arriva una statua da due tonnellate

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immagini assolutamente agghiaccianti, quelle immortalate in un video da alcuni residenti che hanno assistito all'e fuori controllo da parte di duee dello stesso padrone dell'animale. È accaduto a, piccolo centro nei pressi di Bogotá, inIl, di razza, era particolarmente aggressivo e fuori controllo. Per questo motivo, come riporta anche 20minutos.es , il padrone aveva chiesto aiuto alle autorità. Due agenti di polizia sono intervenuti per abbattere l'animale, ma le loro azioni hanno scatenato l'ira di alcuni residenti e di tanti animalisti.Per, infatti, i duehanno iniziato a prenderlo a, salendogli anche con tutto il peso sul collo, fino a farlo. La vicenda ha fatto il giro della Colombia e non solo ed è stata anche avviata un'indagine per maltrattamenti e uccisione di un animale. Gli animalisti, d'altronde, sono sul piede di guerra: «È vergognoso che le istituzioni si comportino così. Un abbattimento, seppur necessario, dovrebbe avvenire in modo rapido e indolore, senza causare sofferenze e crudeltà gratuite».Come se non bastasse, l'ira si è riversata anche contro lo stesso padrone del cane, che ha rivelato di aver ricevuto diverse minacce di morte. «Qualcuno ha scoperto il mio nome e mi arrivano minacce di ogni genere. Non l'ho fatto con piacere, mi sento ancora molto male» - ha spiegato l'uomo - «Purtroppo non avevo altra scelta: avevo adottato quel cane, ma era violento e incontrollabile. Sono molto triste per quello che è successo».