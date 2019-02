Addio al piccolo supereroe Denver, il cancro l'ha portato via a 4 anni

Ultimo aggiornamento: 21:32

Dopo aver affrontato il cancro fin dalla nascita, è morto a 4 anni Denver Clinton, bimbo che in Inghilterra e sul web era diventato molto conosciuto per il sorriso e la determinazione con cui affrontava le terapie ispirando altri bambini e i loro genitori a non vacillare davanti alla malattia.Un atteggiamento che ha anche unito la comunità di Mattishall, un villaggio della contea del Norfolk divenuto centro di tante iniziative di sensibilizzazione per la ricerca sulle malattie tumorali. Tante esperienze di solidarietà raccolte dalla madre nella pagina Facebook Denver's Journey: Wanda Le Anne Clinton ha raccolto attorno alla sua dura esperienza la solidarietà di migliaia di persone. Nel profilo le immagini di Denver che di volta in volta partecipava a partite di calcio, pattugliamenti della polizia, sfilate in costume da supereroe, sempre sorridendo e dimostrando quel carattere fonte di ispirazione. Non si preoccupava di mostrarsi senza capelli, caduti per le cure chemioterapiche, o con il tubicino della flebo in una narice. Un esempio che mancherà a tanti.