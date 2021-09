Canada, i no vax lanciano sassi contro Trudeau. Il premier minimizza: «Solo un po' di ghiaia»

Justin Trudeau ancora nel mirino dei no vax. Il premier del Canada, dopo diverse minacce, oggi è stato accolto da una piccola sassaiola da parte di alcuni manifestanti contrari all'obbligo vaccinale. È accaduto oggi a London, in Ontario, dopo un evento in un birrificio, mentre Trudeau stava risalendo a bordo di un pullman.

Impassibile, Justin Trudeau ha voltato le spalle ai contestatori ed è salito sul bus, come testimoniano le riprese video della scena. Ai giornalisti che lo accompagnavano ha poi detto che qualche sassetto «potrebbe» averlo colpito alla spalla: «Era solo un po' di ghiaia, niente di grave».

«Non permetteremo a questa massa di no vax di dettare come il paese deve superare la pandemia», ha dichiarato, sottolineando che la maggioranza dei canadesi non si riconosce in questi contestatori. Justin Trudeau ha indetto elezioni anticipate il 20 settembre, con l'obiettivo di riconquistare la maggioranza alla camera per il suo partito Liberale. Trudeau ha fatto dell'obbligo vaccinale per i dipendenti pubblici uno dei temi centrali della sua campagna elettorale. La stragrande maggioranza dei canadesi appoggia questa misura, ma esiste una decisa minoranza di no vax e di oppositori al green pass canadese.

Il principale avversario politico di Trudeau, il conservatore Erin O'Toole, si dice a favore della vaccinazione di massa, me è contro l'obbligo per i dipendenti pubblici. O'Toole si è subito distanziato dal lancio di ghiaia, parlando su Twitter di proteste «disgustose». Il Canada è uno dei paesi più vaccinati contro il Covid: il 74% della popolazione ha ricevuto la prima dose, mentre il 68% è pienamente immunizzato. Ma c'è un'agguerrita minoranza anti vax che ha organizzato sui social diverse proteste, anche davanti agli ospedali. Nelle ultime settimane, la campagna del partito Liberale ha iniziato ad omettere riferimenti precisi alle tappe di Trudeau per depistare i contestatori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 20:45

