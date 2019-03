​Volano schiaffi in Siberia, ecco il campionato di sberle: il video fa impazzire il web Video

Ultimo aggiornamento: 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Krasnojarsk, in Siberia, Russia, giusto qualche giorno fa, è andato in scena uno spettacolo che ha fatto impazzire il mondo del web. È il Siberian Power Show, vale a dire una rassegna internazionale dedicata soltanto alle prove di forza e quindi, tra le tante, anche il campionato maschile di schiaffi. L’edizione se l'è aggiudicata Vasily Pelmen, fenomenale nell'essere riuscito a conquistare tutti i duelli. Vasily pesa oltre 170 chilogrammi e ha come soprannome "Dumpling", ovvero i ravioli cinesi, che sembra ricordino i suoi avversari dopo una sfida con lui.Facili le regole: due avversari si sistemano l'uno davanti all’altro e cominciano a prendersi a sberle. Ogni lottatore può rifilare soltanto uno schiaffo alla volta. E vince chi, al termine del tempo, viene considerato in grado di proseguire contro altri avversari.