La camicia si impiglia nelle scale mobile, 48enne muore strangolato in metropolitana

Un banaleè diventato una. A un uomo è rimastadella metropolitana mentre scendeva verso i treni ed èdalla presa della stoffa. L'uomo si trovava alla fermata dell’undeground a Longwood, nel Bronx, quando la camicia è rimasta incastrata nel meccanismo.Il passeggero non è riuscito a liberarsi e la presa è stata fatale e lo sventurato è stato trascinato lungo tutta la scala fino ad arrivare all'apice ormai privo di sensi. I passanti si sono accorti di quanto accaduto e hanno subito provato a soccorrerlo, chiamando anche i paramedici. Come riporta la stampa locale, però, per lui non c'era più nulla da fare. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la scena che mostra l'uomo dimenarsi nel tentativo di liberarsi dalla presa, senza successo.L'uomo è stato identificato: si tratta di Carlos Alvarez, di 48 anni. Era un pendolare che viaggiava per lavoro e ogni giorno percorreva quel tratto di strada. A nulla è servita la corsa in ospedale, quando è arrivato in pronto soccorso era già privo di vita.