California piegata dalla siccità: arrivano delle misure eccezionali per limitare l'uso dell'acqua

Il dramma della siccità continua a colpire la California. Martedì i funzionari della parte meridionale dello Stato hanno dichiarato un'emergenza per la carenza d'acqua e hanno adottato nuove restrizioni senza precedenti sull'irrigazione all'aperto che interesseranno milioni di persone che vivono nelle contee di Los Angeles, Ventura e San Bernardino. Lo riferisce il sito del Guardian.

La decisione della California meridionale limiterà l'irrigazione all'aperto a un solo giorno alla settimana per i residenti del distretto forniti da un sistema idrico che deve portare acqua a canali, condutture, serbatoi e centrali idroelettriche chiamato State Water Project, che fornisce acqua dal Sacramento-San Joaquin River Delta a 27 milioni di californiani e 750.000 acri di terreno agricolo. Le restrizioni, che entreranno in vigore a giugno, limiteranno fortemente la quantità di acqua che le persone possono utilizzare per innaffiare i prati o lavare le auto.

"A causa della profondità e della durata dell'attuale siccità, non si possono soddisfare le normali richieste nell'area dipendentecon le risorse esistenti", hanno affermato i funzionari dello Stato in un documento che delinea l'azione, che mira a "usi non essenziali" che tassano il calo dell'approvvigionamento idrico.

Purtroppo la California si prepara al suo terzo anno molto secco e con preciitazioni quasi nulle. Con le condizioni che dovrebbero solo peggiorare nei prossimi mesi estivi caldi e secchi, lo stato prevede che l'approvvigionamento idrico sarà ulteriormente teso. Dopo l'inizio dell'anno più secco mai registrato per le precipitazioni, il mese scorso i funzionari statali hanno annunciato che avrebbero ridotto gli stanziamenti dal 15% al ​​5%.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 14:20

