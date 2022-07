Calciatore accusato di stupro, il nome è ancora un mistero: «Andrà ai prossimi Mondiali»

Chi sarà il calciatore di Premier League arrestato per violenza sessuale, e la cui identità resta ancora misteriosa? Il suo nome non verrà probabilmente fuori, ma tutta l'Inghilterra si chiede chi sia il calciatore «di livello internazionale», come lo hanno definito i media britannici, poco sotto i 30 anni e che dovrebbe anche partecipare ai prossimi Mondiali del Qatar.

Calciatore arrestato per stupro, Premier League sotto choc. «È un giocatore di fama internazionale»

Secondo quanto scrive oggi il Telegraph, che per primo aveva dato la notizia in esclusiva, il giocatore è stato detenuto per circa 30 ore prima di essere rilasciato su cauzione ed è accusato di tre episodi diversi di stupro. Arrestato lunedì nella sua casa nel nord di Londra, è stato interrogato sulle accuse mosse di lui da due donne, presunte vittime delle violenze: l'arresto nei giorni scorsi era stato confermato anche da Scotland Yard.

Già detenuto dalla polizia per un primo presunto atto, il giocatore è ora «sospettato di due stupri che sarebbero stati commessi ad aprile e giugno 2021 su un'altra donna di vent'anni», afferma ancora Scotland Yard, che aggiunge che «l'indagine sulle circostanze è in corso». Il primo atto di cui è accusato sarebbe avvenuto lo scorso giugno.

