Inai cacciatori e ai turisti sarà permesso dipiù di millenei prossimi cinque anni. L'abbattimento, nella regione del fiume Luangwa, è un tentativo per fermare la diffusione dell'. Lo dice il governo del paese.Le autorità hanno permesso l'uccisione morte di 250 ippopotami l'anno, con una compagnia di safari che offrirà ai turisti la possibilità di uccidere fino a cinque animali ciascuno. Il dipartimento dei parchi nazionali dello Zambia ha sostenuto che l'abbattimento aiuterà a prevenire le epidemie di antrace in un'area sovrappopolata di ippopotami e che il problema è stato aggravato da precipitazioni insolitamente basse, che rischiano di peggiorare le epidemie. Lo riporta l'ente per la conservazione degli animali Born Free.L'antrace è una malattia potenzialmente mortale causata da batteri che vivono nel terreno. Gli ippopotami sono suscettibili all'infezione e possono trasmetterli agli umani che mangiano carne infetta.Lo Zambia ha inizialmente sospeso una demolizione pianificata nel 2016 a seguito delle pressioni degli attivisti, ma Born Free ha accusato il governo di aggirare "segretamente" la decisione e "promuovere l'abbattimento da parte dei cacciatori".Will Travers, amministratore delegato dell'ente di beneficenza, ha dichiarato al The Independent che le autorità non hanno fornito prove sufficienti a dimostrare una sovrappopolazione di ippopotami nel fiume Luangwa, e non hanno pubblici tutti i dati che giustifichino l'abbattimento."Le conseguenze negative per migliaia di ippopotami - spiega - e la reputazione dello Zambia come destinazione turistica non possono essere sottovalutate". La pagina Facebook dell'organizzazione dice che i cacciatori possono sparare a cinque ippopotami a testa durante il loro viaggio.