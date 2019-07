British Airways, multa da oltre 200 milioni per un attacco hacker

Maxi multa da 183 milioni di sterline (circa 204 milioni di euro) per la compagnia aerea britannica British Airways (BA) dopo l'attacco di hacker subito l'anno scorso in cui sono stati carpiti dati e coordinate delle carte di credito di 380.000 passeggeri. La sanzione, riporta l'Independent, è stata annunciata dall'Ico (Information Commissioner's Office) - l'autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati - che la notificherà alla BA come previsto dalla legge sulla Protezione dei Dati.



La multa rappresenta l'1,5% del fatturato globale della BA nel 2017. Il presidente e amministratore delegato della compagnia aerea, ælex Cruz, si è detto «deluso» dalla decisione dell'autorità, sottolineando che la BA non ha riscontrato alcuna frode o attività illecita nei profili dei clienti interessati dal furto. I pirati informatici si sono impossessati di dati personali e finanziari di clienti che hanno prenotato online voli della compagnia britannica fra la sera del 21 agosto e mercoledì 5 settembre dell'anno scorso. Lunedì 8 Luglio 2019, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA