Scivola nella piscina di un albergo, bimbo muore durante le vacanze

Doveve essere l'inizio di una vacanza invece il soggiorno si è trasformato in. Il piccolo Presley Stockton,di soli 4 anni, èdove avrebbe dovuto soggiornare per tutta la settimana con la famiglia, ed è morto affogato.Il bimbo era con la famiglia in vacanza a Tenerife, quando intorno alle 15,30 è scivolato nella piscina dell'albergo. Appena i passanti si sono resi conto di quanto accaduto lo hanno soccorso e chiamato i paramedici che hanno provato in ogni modo a rianimarlo, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riporta il Sun dopo diversi tentativi il piccolo è stato dichiarato morto sul posto.La polizia spagnola ora sta indagando nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La famiglia è distrutta dal dolore e il nonno ha dedicato al suo nipotino un ultimo saluto con un post su Facebook: «Oggi il nostro piccolo p, la nostra piccola tempesta Presley è volato via da noi, la nostra famiglia è distrutta dal dolore. Vola alto mio piccolo angelo, tu eri uno su un milione».