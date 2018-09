Bambina attaccata da uno squalo mentre nuota, grave in ospedale

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unaè stata attaccata da unomentre nuotava a largo. La piccola si trovava tra le isole Whitsunday, una popolare località turistica nel nord-est dell'Australia quando è stata aggredita proprio nello stesso posto in cui una donna di 46 anni qualche giorno prima aveva subito lo stesso tipo di attacco.Le autorità stanno cercando di mettere in sicurezza l'area per evitare che possano ripetersi incidenti simili nell'area. La ragazza si trova in gravi condizioni in ospedale, dopo aver subito il morso sotto l'inguine ha riportato delle ferite molto profonde lungo la coscia e anche se il suo stato di salute è critico, sembre essere piuttosto stabile, come riporta anche il Telegraph Qualche giorno prima un uomo è stato salvato mentre faceva delle immersioni. Il turista ha subito l'attacco di uno squalo ed è da capire se l'animale sia lo stesso. In ogni caso l'area è tenuta sotto stretta osservazione ed è stato consigliato ai bagnanti di non immergersi in acqua.