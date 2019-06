di Enrico Chillè

Undi, lasciato perdalla mammasotto il sole e con una temperatura esterna di oltre, è stato salvato in extremis dall'intervento dei vigili del fuoco.È accaduto ieri a, piccola città dell'Essex, in Come riporta il Sun , alcuni passanti erano stati allertati dalle grida d'aiuto del, che si trovava all'interno dell'auto, con i finestrini completamente chiusi. Le persone giunte in soccorso del piccolo hanno poi allertato le autorità e c'è stato l'intervento dei, che hanno spaccato un finestrino per salvarlo. Poco dopo, è giunta anche la, in compagnia del fratello maggiore.Ilè stato subito soccorso e trasportato inper accertamenti, ma sta bene. Alcuni testimoni hanno raccontato: «Vivere quelle scene è stato straziante, abbiamo temuto per la vita di quel bambino perché la giornata era stata davvero calda. Quello che ci ha colpito è stata l'indifferenza della madre una volta tornata alla sua auto, forse non voleva far sapere che quel bimbo fosse il figlio».Lanon è stata arrestata, ma potrebbe essere indagata dal momento che sul caso è stato aperto un fascicolo, come fa sapere la polizia dell'Essex. Una cosa è certa: se nessuno avesse notato quel, ora si parlerebbe di una tragedia. Con una temperatura esterna di 25°C, come nel caso specifico di ieri a, nel giro di un'ora la temperatura all'interno di un abitacolo chiuso potrebbe salire fino a 47°C. In condizioni simili, soggetti deboli come i bambini possono accusare i primi sintomi dell'ipertermia in pochi minuti, con la morte che potrebbe sopraggiungere nel giro di appena due ore.