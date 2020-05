Morto bambino di 4 anni. «Trauma cranico fatale», sospetti sui genitori

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 22:41

Incidente o violenza? Per capire com'è morto la polizia ha trattenuto in commissariato e sta interrogando anche i suoi genitori. La gendarmeria indaga a tutto campo sulla m orte di un bimbo di 4 anni avvenuta venerdì nel nord ovest della Francia , a Dol-de-Bretagne Secondo Actu.fr il bimbo, dice l'autopsia, ha riportato un trauma cranico. É caduto? O qualcuno glielo ha provocato? Il piccolo è stato trasferito dal paese di 5700 abitanti nell'ospedale di Rennes in elicottero. E lì è morto. Morte cerebrale, avevano già appurato i soccoritori quando sono arrivati.Le circostanze della morte però rimangono ignote. Il papà, che lo aveva in custodia, ha 28 anni e la sua compagna è una ventenne (la donna non è la mamma biologica del bimbo). La coppia non ha precedenti e ora è guardata a vista dalla polizia. La pista dell'incidente non è esclusa ma nemmeno quella della violenza e quindi dell'omicidio. La redazione del canale tv France 3 ha appreso che la coppia non ha ancora saputo fornire spiegazioni esaustive su quanto accaduto.