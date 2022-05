Se potesse, Bill Gates risposerebbe Melinda ancora, e ancora. A confessarlo è stato lo stesso tycoon di Microsoft, che a meno di due mesi dall'ufficializzazione del suo divorzio è tornato a parlare del matrimonio quasi trentennale con l'ormai ex moglie.

Bill Gates: «Nonostante il divorzio, sposerei Melinda di nuovo»

Con tre figli, un impero miliardario nell'hi-tech e una fondazione che si occupa di diversi progetti di beneficenza – la Bill and Melinda Gates Foundation –, che nel 2020 aveva un valore di circa 50 miliardi, il magnate statunitense si sente di poter dire che «non sceglierebbe» di sposare nessuna diversa da Melinda Gates, nonostante la loro unione sia terminata con il divorzio.

«Ogni matrimonio, quando i figli escono di casa, attraversa una transizione. Il mio purtroppo ha attraversato questa transizione chiamata divorzio» ha detto al Sunday Times del Regno Unito. «Ma dal mio punto di vista è stato un grande matrimonio. Non l'avrei cambiato. Non sceglierei di sposare nessun altro». Prima di aggiungere: ​«Sposerei Melinda di nuovo. Per quanto riguarda il mio futuro, non ho piani, ma consiglio vivamente il matrimonio».

Bill e Melinda Gates, il matrimonio (e il divorzio) del secolo

L'ex coppia, che è convolata a nozze alle Hawaii nel 1994 dopo sette anni di fidanzamento e che ha avuto tre figli – Jennifer, 26 anni, Phoebe, 19 anni, e Rory, 22 anni –, nel maggio 2021 ha annunciato il proprio divorzio attraverso un post congiunto su Twitter.

«Dopo molte riflessioni e un sacco di lavoro sulla nostra relazione, abbiamo preso la decisione di porre fine al nostro matrimonio» avevano dichiarato all'epoca. «Continuiamo a condividere la fiducia in quella missione e continueremo il nostro lavoro insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa prossima fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita».

A marzo la coppia ha firmato le pratiche di divorzio e, in base ai documenti depositati in tribunale e citati dalla Cnn, nessuna delle due parti pagherà il mantenimento del coniuge. Secondo il Bloomberg Billionaires Index ad oggi Bill e Melinda Gates dovrebbero avere rispettivamente un patrimonio di 76miliardi di dollari ciascuno. In base agli accordi, il programmatore e l'ormai ex moglie continueranno a gestire congiuntamente la loro fondazione per un periodo sperimentale di due anni. Scaduto questo termine, se dovessero sorgere divergenze, Melinda si dimetterà dal ruolo di co-presidente e fiduciario.

