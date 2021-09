Il presidente Biden riceve la terza dose: «È sicuro ed efficace». L'iniezione in diretta tv FOTO

Il presidente americano Joe Biden si è sottoposto alla terza dose del vaccino anti Covid di Pfizer. Lo ha fatto in diretta televisiva, con le immagini che hanno fatto il giro del mondo: «Anche se non sembra, io ho superato da tempo i 65 anni per questo faccio il richiamo», ha detto Biden, che ha ricevuto il richiamo del vaccino anti Covid «come ho fatto per la prima e la seconda dose».

«È sicuro ed efficace», ha detto ancora Biden esortando tutte le persone che possono farlo - anziani, persone con problemi di salute, addetti sanitari, insegnanti che hanno fatto il vaccino già da sei mesi - a fare il richiamo. «Non ho avuto alcun effetto collaterale nel ricevere la prima o la seconda dose», ha affermato Biden sottolineando che anche la First Lady, Jill Biden, riceverà la terza dose. «Penso che però ora stia insegnando», ha detto spiegando perché la First lady non fosse con lui.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 19:50

