Biden, nuova gaffe: «Dov'è Jackie?». Ma la deputata Walorski è morta ad agosto

«Jackie sei qui? Dov’è Jackie?» dice il presidente Usa Joe Biden, durante un intervento a Washington, chiedendo dove fosse la deputata repubblicana dell'Indiana, Jackie Walorski. Ma la Walorski non poteva esserci perché è morta in un incidente stradale il mese scorso. Un'altra enorme gaffe per il numero uno della Casa Bianca.

E' successo durante una conferenza sull'obesità e l'insicurezza alimentare tenutasi alla Casa Bianca in cui il presidente americano ha detto: «Voglio ringraziare tutti voi qui, compresi i funzionari eletti bipartisan come il rappresentante [Jim] McGovern, il senatore [Mike] Braun, il senatore [Cory] Booker, la rappresentante Jackie – sei qui? Dov’è Jackie?». Dopo questa richiesta è subito calato il gelo in sala.

LA GIUSTIFICAZIONE

Biden ha continuano senza correggersi. Dopo la morte di Walorski, la Casa Bianca aveva diffuso un comunicato in cui lui e la first lady Jill dicevano di essere «scioccati e rattristati» da quell'improvviso incidente d'auto

"Davvero un errore terribile e vergognoso", ha twittato la rappresentante Vicky Hartzler, repubblicana del Missouri, in riferimento all'errore.

Biden «pensava intensamente a lei» in quel momento, ha detto ai cronisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, cercando di giustificare il presidente, ma senza grandi risultati.

