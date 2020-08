Beirut, Farnesina: «Una donna italiana è morta nell'esplosione». Feriti (lievi) dieci connazionali

Beirut, la Cnn: «Esplosivo in nave russa in porto da anni. Una bomba galleggiante»​

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Agosto 2020, 19:43

e almeno dieci sono rimasti lievemente feriti. Lo confermano fonti della Farnesina, che stanno monitorando in tempo reale la situazione insieme all'ambasciata d'Italia a Beirut.e sposata con Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell'ambasciata d'Italia in Libano.Si tratta di Veronica Lia, 31 anni, di Specchia, figlia dell'ex parlamentare ed ex sindaco Antonio Lia, che si trovava in Libano per farle visita. La donna sta bene, ha detto di avere subito solo ferite lievi. Ha comunicato su Facebook di essere in buone condizioni di salute.