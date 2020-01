Bambola trans in vendita in un negozio di giocattoli: è la prima al mondo

Outrage over 'transgender' child's doll that comes with women's clothes but male genitalia https://t.co/4sxydDYWeE — Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2020

Giovedì 16 Gennaio 2020, 09:46

Arrivano direttamente dallale immagini della primaal mondo. Sui social circolano le foto di una bambola con capelli lunghi, vestitino femminile e genitali maschili scattate nel negozio Planeta Igrushek (Pianeta dei) nella città di Novosibirsk, in Siberia. Gli scatti sono diventati immediatamente virali e hanno molto fatto discutere i russi, divisi fra chi apprezza il giocattolo e chi lo ritiene un'inutile provocazione. Non è la prima volta che si sente parlare di bambole transessuali - la Mattel ha addirittura annunciato di volerne produrre un modello nel settembre 2019 - ma il fatto che ne sia stata avvistata una in un negozio di giocattoli, per giunta in un paese conservatore come la Russia, ha scatenato il dibattito sui social.