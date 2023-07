Il papà è sicuro che la bambola della sua bambina sia posseduta come Chucky: «Da quando ce l'ha, la mia vita è un incubo»

di Redazione web

Un 48enne di Sheffield, Inghilterra non ce la fa più: crede fermamente che la bambola della sua bambina sia posseduta proprio come quella protagonista del film horror "Chucky". L'imprenditore ha raccontato la sua storia a The Sun e ha detto di essere molto scosso da tutto ciò che gli è successo dopo che ha comprato il giocattolo alla figlia. Christian Hawksworth non vorrebbe credere a certe cose ma, dopo tutto quello che ha vissuto, comincia a credere che sia proprio colpa della bambola.

La Barbie di Berlino: «A scuola mi bullizzavano, ora, le mie t***e pesano 400 grammi»

Tiktoker offre spettacolo hot ai vicini: «Non mi ero resa conto di niente». Il motivo è sorprendente

La storia

Christian Hawksworth ha raccontato la sua storia molto strana e anche inquietante a The Sun: «Mia figlia Violet ha acquistato questa bambola solamente per tre sterline e da quel momento ho vissuto una serie di eventi alquanto gravi. Sono stato operato di appendicite, mi hanno sparato con una pistola ad aria compressa che mi ha fatto finire in ospedale, i freni della mia auto si sono rotti e il mio stipendio è stato tagliato di un terzo. Inoltre, una volta, Violet mi ha confessato che la sua bambola Normand, le ha detto che io non le piaccio e questo mi ha fatto impazzire».

Come se non bastasse, Christian pensa che la bambola riesca in qualche modo a capire ciò che le succede intorno: «Durante un pranzo di Natale in famiglia l'anno scorso, mia madre di 88 anni ha lanciato la bambola, e Violet le ha detto "A Normand non piace". Mia mamma è stata portata in ospedale pochi giorni dopo, perché non riusciva a fermare il sangue che le colava dal naso».

Le dichiarazioni di Christian

Infine, Christian ha detto: «Sono convinto che mia figlia sia entrata in possesso di una bambola come Chucky, non si conosce la sua provenienza e nemmeno dove è stata prodotta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA