Bambino di sei anni ruba l'auto dei genitori e si schianta, con lui il fratellino di 3 anni: «Andavano a comprare giocattoli»

Ama talmente tanto le macchinine giocattolo da aver ben pensato di "prendere in prestito" l'auto (quella vera) di papà per guidare fino ad un negozio per poterne comprare di nuove, e ha pensato fosse una buona idea farsi accompagnare da suo fratello minore. L'unico problema è che il giovane appassionato di motori ha solo sei anni, e il fratello tre, e la loro prima uscita senza genitori è terminata con uno schianto contro un lampione.

Bambino di sei anni si schianta con l'auto del padre

Il bambino ha approfittato di un momento in cui il padre dormiva e la mamma era in bagno per sgattaiolare fuori casa e mettersi alla guida. L'incidente, documentato da un video pubblicato su Facebook da un automobilista che si è imbattuto in quello che pensava fosse un guidatore ubriaco, è avvenuto martedì sera nell'arcipelago di Langkawi, in Malesia.

Budak 6 tahun bawa kereta? Mana mak ayah dia? Bahaya wey. pic.twitter.com/qMquTRkchS — Bbiy. (@twtbiy) May 10, 2023

Il breve viaggio

La polizia locale ha spiegato che il bambino è riuscito a guidare per circa due chilometri e mezzo prima di schiantarsi, più di un quarto della distanza che aveva in mente di coprire per raggiungere il negozio di giocattoli.

