Tradita dal compagno, lancia mobili e televisore dalla finestra: per fermarla ci vuole la polizia IL VIDEO

Negli ultimi giorni una serie di video sono diventati virali su TikTok a causa della violenta reazione avuta da una donna alla scoperta di un presunto tradimento da parte del compagno. Tutto comincia con un'animata discussione che - assicurano i vicini di casa - era chiaramente udibile in tutto il palazzo. Ma la parte più insolita è il furioso lancio di oggetti dalla finestra di un piano alto che ne è conseguita, il tutto documentato con video pubblicati sui social che riprendono la scena da varie angolazioni.

Donna tradita lancia mobili e televisore dalla finestra

Il video è stato girato in un condominio di Bogotà (Colombia), ma grazie alla viralità della piattaforma ha facilmente raggiunto mezzo mondo. Secondo i vicini, a scatenare la furiosa lite sarebbe stata una presunta infedeltà. La donna tradita ha incanalato la sua rabbia lanciando dalla finestra vari oggetti, tra cui un televisore, uno stereo, un casco da motociclista e oggetti di arredamento. Sentito il tumulto, diverse persone si sono affacciate alla finestra per vedere cosa fosse successo, così come diverse persone sono accorse dalla strada per guardare l'insolita scena.

L'intervento della polizia

A causa della dimensione degli oggetti lanciati e dell'altezza, i balconi di alcuni appartamenti sono stati danneggiati, e - nonostante i tentativi dei condomini di tranquillizzare la donna - è stato neccessario l'intervento della polizia per mettere fine alla pioggia di suppellettili. Diversi agenti l'hanno portata fuori dall'appartamento e una volta per strada ha potuto osservare da vicino i danni provocati.

I commenti

Gli utenti @isantiagosoto e @sergiocampos6176 sono stati due dei reporter improvvisati di questo incidente ein totale i loro video hanno totalizzato quasi 20 milioni di visualizzazioni. I migliori commenti: «Nemmeno Shakira ha osato tanto», «Mi aspettavo di vedere i poliziotti volare fuori dalla finestra».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 14:53

