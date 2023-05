Giro d'Italia, moto scivola sull'asfalto e vola contro il pubblico: paura durante la tappa VIDEO

di Redazione web

Incidente stradale choc e tragedia sfiorata al Giro d'Italia di ciclismo che aveva oggi come traguardo di tappa Salerno. Durante la corsa in rosa nella zona di Battipaglia, davanti al PalaZauli, una moto a seguito della carovana che faceva le riprese tv è volata via affrontando una rotatoria dopo essere scivolata sull'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Incidente choc durante la tappa del Giro a Battipaglia

Il mezzo, senza controllo, con a bordo due persone, poteva travolgere il pubblico numeroso a bordo strada per assistere al passaggio dei corridori del Giro. Solo la prontezza del pubblico che è riuscito a spostarsi all'indietro ha evitato che l'incidente potesse trasformarsi in tragedia. Solo lievi ferite, a quanto risulta, per gli occupanti della moto protagonista dell'incidente. Nessun problema per i corridori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 21:58

