Bambino di tre anni guida la Ferrari SF90 da 500mila euro del padre: il video incredibile pubblicato su Instagram

Un bambino di tre anni che guida una Ferrari SF90 stradale da mezzo milione di euro è il protagonista di un video diventato velocemente virale sui social. Il filmato viene dalla Turchia, dove il piccolo vive insieme al padre Kenan Sofuoglu, un ex pilota professionista e ora membro del Parlamento. Sofuoglu, campione del mondo nel 2007 e nel 2010 con la Honda, nel 2012, nel 2015 e nel 2016 con la Kawasaki del Mondiale Supersport ha lasciato che il figlio si mettesse al volante della supercar dalla potenza spaventosa.

Il baby pilota

Mentre la maggior parte dei bambini della sua età (compierà 4 anni l'11 aprile) si accontenta di sedere sulle gambe dei genitori per far finta di guidare a motore spento, Zyan, questo il nome del baby pilota, si mostra totalmente a suo agio a bordo del bolide che guida in un circuito da corsa. E non si tratta di un caso isolato. basta dare un'occhiata al profilo Instagram del bambino, che ha un milione di followers per capire che è un pilota di go kart e pochi mesi fa, sempre in pista, ha guidato anche una Gold Wing e un T-Max.

Il video ha collezionato oltre 250mila like su Instagram, dove è stato condiviso dall'account del bambino, ma ha suscitato sensazioni contrastanti. Se da un lato non è difficile comprendere da dove provenga la passione di Zyan per i motori, dall'altra c'è anche chi accusa il padre di mettere inutilmente a rischio il figlio.

