Paola Caruso e la malattia del figlio, i dubbi: «Michele corre, ha inventato tutto». Lei spiega ogni cosa: «Quanta ignoranza»

Paola Caruso sta attraversando un momento molto difficile a causa dei problemi di salute del figlio Michele. La ex bonas di "Avanti un altro" ha raccontato di un medicinale che ha dato problemi al bambino che ha avuto difficoltà a camminare e pare che questo tipo di problema non riuscirà a regredire. Il piccolo potrebbe continuare a dover indossare un tutore per tutta la vita e non camminerà più come prima.

Gli haters

La lesione al nervo sciatico del bambino, di soli 4 anni, sembra essere irreversibile e Paola ne ha parlato con le lacrime agli occhi a Verissimo. Subito dopo la sua partecipazione al programma però sono piovute le polemiche. A detta di una parte del mondo del web, Paola starebbe estremizzando la situazione del figlio per provocare compassione nel pubblico ed avere più visibilità, c'è chi l'ha accusata di essersi inventata tutto e chi ha affermato che avrebbe dovuto tenere le cose private.

La replica di Paola Caruso

«Ma quindi il bambino nelle foto del suo profilo che sta in piedi, cammina e corre chi è?», ha scritto un utente sui social, ma non è l'unico commnto del genere, c'è chi ha aggiunto: «Spiace per il bambino, ma anche lei che sta sempre a Verissimo un grande mah». A queste frasi Paola ha voluto rispondere con uno sfogo in cui ha fatto notare che il bambino è in piedi proprio grazie al tutore: «Ma quanta ignoranza leggo, mio figlio cammina con il tutore, le orecchie le avete? Sentire bene prima di scrivere!», ha scritto. Ma oltre agli haters, ci sono anche tante persone che in questi giorni le stanno mostrando tutto il loro supporto e solidarietà.

