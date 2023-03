Incidente tra supercar, due Ferrari si schiantano contro la recinzione di una casa: una va a fuoco. Il video

Schianto da brividi tra supercar questa mattina in via Molino Basso, alla periferia sud di Osimo. Attorno a mezzogiorno, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia locale, due Ferrari si sono scontrate: una è finita contro il muretto di recinzione di un giardino e l'ha sfondato, quindi ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Si è alzata in volo anche l'eliambulanza, ma poi è stata fatta rientrare alla base perché, fortunatamente, i feriti non erano gravi. Due i pazienti soccorsi, portati all'ospedale di Torrette: non sono in pericolo di vita. Sono un belga e un olandese.

