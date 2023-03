Vendeva giri in Ferrari ai turisti nel centro di Roma, blitz della municipale e maxi multa

di Emilio Orlando

Una Ferrari cabrio fiammante, in offerta a noleggio ai turisti nel centro di Roma. E' la “geniale” trovata commerciale di un imprenditore che oggi pomeriggio aveva parcheggiato la fuoriserie uscita dalla fabbrica di Maranello, davanti al ponte di Castel Sant'Angelo. L'imprenditore, con autorizzazione da rimessa, per attirare i curiosi e gli amanti con un giro tra i monumenti romani era vestito con l'abbigliamento prodotto dalla Ferrari, con tanto marchio e cavallino rampante. ( Nella foto in basso l'autonoleggiatore multato)

Metro Roma ostaggio delle bande: minorenni picchiati e rapinati sulle linee A e C

Travolti e uccisi mentre attraversano la strada al Flaminio e alla Magliana: due le vittime

La sanzione della polizia locale

L'iniziativa promozionale però, è stata notata dagli agenti motociclisti del gruppo Git della polizia municipale, che hanno fermato l'uomo e lo hanno multato per divieto di sosta e per aver violato l'articolo 15 del regolamento di polizia urbana perché, secondo la norma, deturpava il decoro urbano: sanzione salata di 400 euro. E niente più giri in Ferrari con i turisti...

Vendeva giri in #Ferrari ai turisti nel centro di #Roma, blitz della municipale: maxi multa, ecco il motivo https://t.co/FKHfL6Qjrt — Leggo (@leggoit) March 3, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA