Bambino di 10 anni scopre in aereo di essere guarito da un tumore al cervello: l'annuncio del pilota è commovente

di Tommaso Cometti

Dopo un calvario costellato da tanti momenti difficili, il piccolo Jacob è finalmente riuscito a sconfiggere una malattia terribile. Due anni fa gli era stato diagnosticato un tumore al cervello, con scarissime possibilità di sopravvienza. Jacob, però, adesso è guarito: l'annuncio della buona notizia è avvenuto mentre il bambino si trovava a bordo di un aereo diretto a Disneyland. Il video dell'evento ha fatto il giro del web, suscitando la commozione di tanti utenti in giro per il mondo.

L'annuncio

All'inizio del video, il pilota ha preso la parola: «Questo sta per diventare il volo più memorabile della mia vita». A quel punto ha aggiunto: «Jacob, sei un vero eroe e non potrei essere più orgoglioso di condividere questo momento con te. Poco prima del decollo, ci hanno informato che non hai più i requisiti per essere un candidato di Make-A-Wish (Associazione che realizza i desideri dei bimbi malati, ndr). Andrai comunque a Disneyland ma secondo i tuoi ultimi esami, Jacob, hai ancora molti anni per fare tutti i viaggi che potrai mai sognare».

Dopo queste parole, il pilota ha chiesto a Jacob e alla sua famiglia di voltarsi verso i passeggeri seduti nella fila posteriore, che avevano in mano una scritta che recitava “You are cancer free!” (Non hai più il cancro!).

Comprensibilmente, la notizia ha suscitato la felicità e la commozione dei presenti, che si sono alzati e hanno applaudito per celebrare la guarigione del coraggioso Jacob, che ha abbracciato la sua famiglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 19:04

