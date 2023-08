Bambini messi a cuocere pane arabo alla serata egiziana nel resort italiano: «Come allo zoo»

di Redazione web

«Vergognoso che, in una struttura italiana, si usino minori come allo zoo». Questa la denuncia di un turista che si è ritrovato ad assistere ad una scena preoccupante. Dei bambini, secondo il suo racconto, sarebbero stati usati per una serata a tema egiziano. I due minori, con i genitori, sarebbero quindi stati ingaggiati per una dimostrazione di cottura del pane arabo in un resort. Ecco cosa è successo.

Il caso nel resort italiano

A raccontare il tutto è Fabrizio Gili, turista torinese presente sul posto che a La Stampa ha confessato: «Stavano sotto un braciere ad affumicarsi, mentre gli italiani con il piatto pieno camminano indifferenti».

«Una situazione che ci ha turbati» ha commenta l'uomo in vacanza proprio in quel resort. Era lì con i suoi figli, minori anche loro, e ha documentato la scena con alcuni scatti fotografic in cui si vedono chiaramente i bimbi egiziani insieme ai loro genitori.

«Quel giorno vicino ad un braciere dove veniva cucinata la carne per noi pasciuti italiani, hanno messo una famiglia con quattro minori impegnati in una dimostrazione di pane arabo. Possibile che in un villaggio gestito da un gruppo italiano si mettano dei minori sotto un braciere e soffocati da caldo e fumo che li investe in pieno?», ha spiegato il turista paragonando la scena ad un'immagine dantesca.

L'accaduto è anche stato riportato tramite segnalazione, a mezzo pec, ad Alpitour che gestisce proprio quel villaggio.

