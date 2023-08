Baunei, albero si stacca da parete rocciosa e finisce in spiaggia: morta ragazza di 28 anni

di Redazione web

Una ragazza di 28 anni è morta dopo essere stata travolta da un albero, caduto sul litorale di Baunei, in Ogliastra, Sardegna. Il dramma è avvenuto nella zona delle Piscine di Venere, una delle spiagge più belle del litorale est sardo, meta ogni estate di migliaia di turisti.

La vittima aveva 28 anni

La vittima è una ragazza di Nuoro, inutili i tentativi dei medici dell'elisoccorso Areus inviato dal 118. La ragazza faceva parte di un gruppo che ha preso in affitto un gommone con conducente a Cala Gonone. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe fatto il bagno in un punto pericoloso proprio per il rischio frane. Il corpo è stato portato a Cala Gonone. Sul luogo ci sono i militari dell'ufficio locale marittimo di Cala Gonone.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, la donna è stata subito soccorsa ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Olbia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA