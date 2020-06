di Federica Macagnone

Quando hanno visto la piccola, di 8 anni, annaspare nell’acqua, la, pur non sapendo nuotare, si sono tuffati senza pensarci due volte. Speravano di riuscire a salvarla e invece sono finiti pertutti e tre nelladi quella casa che avevano acquistato da appena un mese dopo una vita di sacrifici.È sotto choc la comunità di East Brunswick, nel New Jersey, dove la famiglia Patel si era trasferita da poco. La tragedia è avvenuta martedì, quando la bimba, la mamma Nisha Patel, 33 anni, e Bharat Patel, 62, sono stati trovati morti in acqua. Con loro c’era la zia della piccola, che è ancora sotto choc. Anche lei si è lanciata in acqua, riuscendo a tirare fuori la bambina. Ma per Sacchi era ormai troppo tardi. I vicini di casa, insospettiti per le urla, hanno chiamato la polizia e l’ambulanza. Quando i medici sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare la morte di Sacchi, Nisha e Bharat.Vishal Makin, un vicino di casa, ha raccontato: «La nostra famiglia viene dalla stessa zona dell’India. Parliamo la stessa lingua e fin dal primo momento abbiamo stretto un legame. Avevano fatto la manutenzione alla piscina ed erano entusiasti di poterla usare in vista dell’estate. È stata una notizia devastante per la nostra comunità».