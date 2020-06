Un 20enne è disperso nelle acque del Lago di Garda a Desenzano (Brescia). Si sarebbe tuffato dal pedalò mentre era con degli amici e non è più riemerso. A lanciare l'allarme sono stati i coetanei che erano con lui. Sono in corso le ricerche con Volontari del Garda e Vigili del fuoco.



NEWS IN AGGIORNAMENTO Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA