«Vado a farmi una nuotata al lago»: non torna più a casa, 47enne annega nel Garda

Una 47enne residente a Bussolengo (Verona) è morta annegata nel lago di Garda. La tragedia è avvenuta in località Pai, frazione di Torri Del Benaco, sulla sponda veronese del Garda. Sembra che la donna fosse uscita dalla casa di villeggiatura nei pressi del luogo di ritrovamento del cadavere per fare una nuotata da sola. Ma non è più ritornata, allarmando i famigliari. La scoperta della tragedia è avvenuta poco dopo.



Il magistrato di turno ha disposto la traslazione della salma all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma. Sul posto con i sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili Del fuoco e la Guardia costiera. Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Giugno 2020, 22:35

